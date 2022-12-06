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Bursa'da araç bayisinde korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu

Bursa'da araç bayisinde korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu
Bursa'da araç bayisinde korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu

Bursa'da bir araç bayisinin otoparkında bulunan 1'i cip 2 araç yanarak kül olurken 2 otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi.

Bursa'da araç bayisinde korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu - Tıkla İzle

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç markasına ait bayinin boya koruma alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparkta bulanan 1'i cip ve 3 otomobile daha sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına yaklaşık bir saat müdahale ederek kontrol altına alırken sıfır araçlar küle döndü. Bayi otoparkında bulunan 2 sıfır araç kül olurken 2 otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ali İhsan Uğur - Ahmet Burak Öztürk
 

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