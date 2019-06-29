Bursa'da araç takla attı: 3 yaralı

Kaza, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesinde sabaha saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Ü. yönetimindeki 16 BGR 84 plakalı otomobil yoldan çıkıp alçakta bulunan apartman girişine çarparak takla attı. Araçta sıkışan üç kişi Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden 20 dakikalık çalışma sonucu çıkartıldı. Yaralılar İlhan Ö., Volkan Ü. Ve Celal A. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Hakan Gönül