Bursa'da araç zeytinliğe dalıp 60 metre sürüklendi: 1 ağır yaralı

Kaza, Orhangazi- İznik Kara Yolu, Keramet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İngiliz vatandaşı Sinan Uyan (45) idaresindeki FX 63 OFG yabancı plakalı otomobil, Keramet Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe uçtu. Zeytinlikte çok sayıda ağacı kırıp 60 metre sürüklenen otomobil takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Sinan Uyan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Musa Öztürk

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