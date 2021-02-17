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Bursa'da araçların buzlu yolla imtihanı

Bursa'da araçların buzlu yolla imtihanı
Bursa'da araçların buzlu yolla imtihanı

Bursa'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının eksi 4'e düşmesiyle yollar buz pistine döndü. Zincir takmayan sürücüler, araçları elleriyle durdurmaya çalıştı.

Bursa’da araçların buzlu yolla imtihanı - Tıkla İzle

Belediye ekipleri ana arterleri sürekli temizleyip tuzlama çalışması yaparken, ara caddelerde sıkıntılar yaşandı. Balat Mahallesi'nde yolların buz pistine dönmesiyle sürücüler araçlarını kontrol edemedi. Yollarda kayan aramalar vatandaşların kameralarına yansıdı. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen Bursalılar buzlanan yollarda adeta araçlarıyla dans etti.

Kayan aracın içindeki vatandaş eliyle kayan aracı durdurmaya çalıştı. Bir diğer görüntü de ise kayan aracı durdurmak isteyen vatandaşlar başarılı olamadı. Bir vatandaşın aracın yanında kayarak yere düşmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Abdullah Uğur

 

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