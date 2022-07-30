Bursa'da atı motosiklete bağlayarak götürdü

Başka bir sürücü ise servis aracıyla onlarca kişinin canını hiçe sayarak ters şeritten süratli bir şekilde gitti. Olay, Karacabey ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi motosikletine iple bağladığı atı koşturarak götürdü. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. Öte yandan, diğer bir görüntüde ise servis aracı sürücüsü kendisinin ve serviste bulunanların canını hiçe sayarak ters şeritten süratli bir şekilde gitti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Ali Kamur - Abdullah Uğur