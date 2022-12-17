Bursa'da barajlar alarm veriyor

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 35'e düşerken, Nilüfer Barajı'nda ise su oranı yüzde 2 civarlarına kadar düştü. Nilüfer Barajı'ndaki suyun tamamı geçtiğimiz günlerde Doğancı Barajı'na aktarıldı. Nilüfer Barajı yıllık 60 milyon, Doğancı ise 125 milyon metreküp su tutuyor. İklim değişikliğine bağlı kuraklık etkisini hissettirirken, Bursa'da yağışlar olmazsa bir aylık suyun kaldığı öğrenildi. Susuzluk probleminin yaşanmaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlar tedbirlerini arttırdı. Öte yandan Uludağ'da önümüzdeki haftadan itibaren kar yağışının beklendiği belirtildi.

Samet Doğru - Uğur Uslubaş



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