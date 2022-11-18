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Bursa'da bariyerlere vuran otomobile arkadan gelen TIR çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da bariyerlere vuran otomobile arkadan gelen TIR çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Bursa'da bariyerlere vuran otomobile arkadan gelen TIR çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da otobanda seyir halindeki otomobil sürücüsü, yağışlı havanın etkisiyle aracının kontrolünü kaybedince bariyerlere çarpıp yola savruldu. Aynı istikamette seyreden TIR ise yola savrulan araca arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişiden biri ağır yaralandı.

Bursa’da bariyerlere vuran otomobile arkadan gelen TIR çarptı: 1’i ağır 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Bursa-İstanbul Yolu üzerinde Alaşarköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. 34 VN 2284 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle aracının kontrolünü kaybedip yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araca aynı istikamette seyir halinde olan Hakan Ç.'nin kontrolündeki 06 P 1851 plakalı TIR arkadan vurdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olan yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada otomobil sürücüsü Mehmet T. ve yanında bulunan eşi Gülşen T.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri yaralıları Bursa Şehir Hastanesine sevk etti.

Ahmet Burak Öztürk

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