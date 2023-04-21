Bursa'da bayramlaşmada gençler birbirine girdi: 10 yaralı

Olay, Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayramlaşmaya gelen iki grup genç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 20 kişinin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Gençlerin ailelerinin de dahil olması ile büyülen kavgada taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin tarafları ayırdığı kavgada yaralanan H.Y. (15), Ergün Y. (44), Sergen Y. (24), Egemen Y. (18), Servet Y. (19), Hasem Y. (35), Serdar U. (33), M.U. (16), Nevzat U. (35) ve Ömer U. (31), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve diğer özel hastanelere sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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