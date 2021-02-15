Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi!

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

17:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Berktuğ Öncü

