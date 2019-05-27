İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da belediye otobüsü 6 aracı biçti

Bursa'da belediye otobüsü 6 aracı biçti
Bursa'da belediye otobüsü 6 aracı biçti

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı. 6 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmagazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 M 00101 plakalı otobüsün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına giren otobüs, 6 otomobili biçtikten sonra durabildi. Otomobillerde bulunan kişiler neye uğradığı şaşırırken, otobüsün içerisindeki vatandaşlar da sağa sola savruldu. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Otobüsün içerisinde bulunan ve otomobil şoförlerinden hafif yaralananlar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.  

Ahmet Küçükkaraca
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Kapama Tarifi, Kapama Nasıl Yapılır?

Kapama Tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.