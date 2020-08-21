Bursa'da 'belgesel' tadında droneli narkotik operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bursa'da ormanlık alanda bulunan bir ikamete drone destekli operasyon yapan ekipler, kapıları kırarak içeriye giren ekipler M.A., Ü.A. ve E.Ş.'yi gözaltına aldı. İkamette ve ormanlık alanda yapılan aramalarda çok sayıda Hint keneviri, içime hazır kurutulmuş esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Belgesel tadında droneli operasyon

Ormanlık alanda bulunan ikamete yapılan operasyon saniye saniye kaydedildi. Ormanlık alanda ikamete yaklaşan ve eve giren ekipler, drone ile anbean kaydedildi. Ormanlık alana ekili esrarları da bulan ekiplerin o görüntüleri izleyenlere adeta belgesel tadı verdi.

Fatih Çapkın - Hakan Gönül