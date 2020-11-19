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Bursa'da belgesellik görüntüler

Bursa'da belgesellik görüntüler
Bursa'da belgesellik görüntüler

Bursa’da doğa ve yaban hayat tutkunu Samet Asutay’ın Uludağ eteklerinde kurduğu fotokapanlara takılan görüntüler belgeselleri aratmadı.

Bursa’da belgesellik görüntüler - Tıkla İzle

Samet Asutay, yaban hayatınıı görüntülemek için ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlarla birbirinden güzel anları kayıt altına alıyor. Her hafta sonu yaptığı yürüyüşlerle farklı bölgelere giden ve bıraktığı fotokapanların kaydettiği görüntüleri belli sürelerle kontrol eden Asutay, bu seferde geyiklerin hayatlarını görüntüledi. Bu zamana kadar birçok yaban hayvanı görüntüleyen ve son 3-4 yıldır Türkiye'de bulunan üç geyik türünden biri olan kızıl geyiklere ayırdıklarını belirten Asutay, “ Kızılgeyikleri en iyi görüntüleyebileceğimiz dönemlerden biri de sonbahar. Bu dönem onların çiftleşme dönemi. Mevkilerini bildiğimiz yerlerde rahat rahat çekimlerimizi gerçekleştiğini" dedi.

Kızıl geyiklerin neslinde ciddi azalma olduğunun altını çizen Asutay, “Kızıl geyiklerin en büyük sorunlarından biri kaçak avcılık olmakla beraber madencilik ve insan baskısı. Gayemiz çocuklarımızın da bu hayvanları hayvanat bahçesinde değil, doğal ortamda görmesini sağlamak” dedi.

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