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Bursa'da binanın çatısı alev alev yandı

Bursa'da binanın çatısı alev alev yandı
Bursa'da binanın çatısı alev alev yandı

Bursa'da bir binanın çatısı alev alev yanarken, o anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bursa'da binanın çatısı alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürürken çatının alev alev yanma anı cep telefon kamerasına yansıdı.

Abdullah Bozkurt - Süleyman Aydın

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