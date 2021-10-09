Bursa'da binlerce genci zehirleyeceklerdi, narkotik polisi engel oldu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve bu maddelerin Bursa genelinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına dağıtılacağını tespit etti. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon gerçekleştirdi. Evde bulunan 7 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik madde arama köpekleriyle detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 13 kilogram esrar, 3 kilogram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. 7 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyon anı kameralar tarafından görüntülendi.

Berktuğ Öncü - Hakan Gönül