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Bursa'da bir otomobil alev alev yandı

Bursa'da bir otomobil alev alev yandı
Bursa'da bir otomobil alev alev yandı

Bursa'da bir otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minerali Çavuş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar yerini kısa sürede alevlere teslim ederek otomobil alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ali İhsan Uğur
 

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