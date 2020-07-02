İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da bir vatandaş oturduğu evi ateşe verdi

Bursa'da bir vatandaş oturduğu evi ateşe verdi
Bursa'da bir vatandaş oturduğu evi ateşe verdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi oturduğu daireyi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla Mahallesi 12. durakta meydana gelen olayda Ç.P. isimli kadın bilinmeyen bir sebeple oturduğu daireyi ateşe verdi.
Yangına itfaiye ve bölgede bulunan polis ekipleri anında müdahalede bulunurken, bazı polisler de itfaiye aracının üzerine çıkarak söndürme çalışmasına yardımcı oldu.
Kendi dairesini ateşe veren kadın dumandan etkilenerek 112 acil ambulansı tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan kadın gözaltına alındı.
Yangında binadaki vatandaşlar da tahliye edilirken, daire kullanılamaz hale geldi.
Polis yangın ile alakalı soruşturma başlattı.

Hurşit Topal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.