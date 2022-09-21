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Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı

Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı
Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı

Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda, ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan MLKP FESK üyesi 2 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz gün İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanan Dilek Arsu, Seda Baykan ve Mehmet Mustafa Uskar geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan zanlılar Bursa Adliyesine sevk edilmesinin ardından "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme ve Nitelikli Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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