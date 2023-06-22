İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da boya fabrikasında yangın: 2 yaralı

Bursa'da boya fabrikasında yangın: 2 yaralı
Bursa'da boya fabrikasında yangın: 2 yaralı

Bursa'da bir boya fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında fabrika içerisinde çalışan 2 işçi hafif yaralandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yangının çıkma nedeni araştırılıyor.

Bursa’da boya fabrikasında yangın: 2 yaralı - Tıkla İzle

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye ihbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı esnada fabrika içerisinde çalışan 2 işçi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında fabrikada bulunduğunu söyleyen fabrika işçisi, “Yangın sırasında vardiyadaydım. Büyük bir patlama sesi duyduk. Dumanların yükselmeye başladığını görünce itfaiyeye haber verdik. Yangın esnasında 2 kişinin yaralandığını ama şu an durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10'dan fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Göktuğ Erdem - Ahmet Burak Öztürk - Samet Doğru

İLGİLİ HABER
Pazaryolunda korkutan yangın Pazaryolu’nda korkutan yangın
İLGİLİ HABER
Balan Dağındaki yangın söndürüldü Balan Dağı’ndaki yangın söndürüldü
İLGİLİ HABER
Antalyadaki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı Antalya’daki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.