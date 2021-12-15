Bursa'da BUDO ve İDO seferleri iptal!

BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:
"07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
07.15 Yalova-Yenikapı,
07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy,
07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa,
8.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,
19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek".
Berktuğ Öncü