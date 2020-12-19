Bursa'da cami kasasından özel aparatla para çaldı

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesinde bulunan Aynalı Hoca Tabip Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki A.A. pandemi sebebiyle camilerin boş olmasını fırsat bilip girdiği camide. Önce etrafı kontrol edip sonrasında çelik kasanın yanına geldi. İlk olarak cep telefonu ışığıyla kasanın içinde para olup olmadığına bakan A.A. daha sonra cebinden çıkarttığı özel tel aparatla kasanın içerisinde bulunan 20 lirayı alıp gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette nasıl hırsızlık yaptığını anlatan şüpheli daha sonra Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi.