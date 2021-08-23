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Bursa'da çay ocağına silahla ateş açıldı: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da çay ocağına silahla ateş açıldı: 1'i ağır 2 yaralı
Bursa'da çay ocağına silahla ateş açıldı: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da otomobil ile bir çay ocağının önüne gelen şüpheliler, çay ocağına doğru ateş açtı. Silahlı saldırıda çay ocağında bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa'da çay ocağına silahla ateş açıldı: 1'i ağır 2 yaralı - Tıkla İzle

Silahlı saldırı, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Yediselviler Mahallesi'nde bulunan çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir çay ocağına kurşun yağdırıldı. Çay ocağında bulunan Ö.A. ile müşteri olan S.D. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ö.A. ve S.D.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri otomobil ile kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde ise açılan ateşte şans eseri kaldırımdan geçen 3 yayanın ve motosiklet sürücüsünün yara almadan kurtulduğu görüldü.

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