Bursa'da çevre felaketi büyüdü

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ülkü Mahallesi'nde bulunan ve çevredeki diğer mahallelerin de sulama için kullandığı gölet çok büyük ölçüde kurudu. Az miktarda kalan suyun seviyesinden ve oksijen yetersizliğinden kaynaklı binlerce balık kıyıya vurmaya devam ediyor. Balık ölümlerinden kaynaklı çevreye yoğun bir koku yayılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi'nin geçtiğimiz gün yaptığı su takviyesi de yetersiz kaldı.

Göletin bir köşesinden ise bir su motorunun hala su almaya çalışması dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün yetkililerden alınan bilgiye göre, “Mavi yeşil alg patlamasından kaynaklı ötrofikasyon sonucu sudaki oksijen tükeniyor. Oksijen miktarı 0,56 birimin altında. Ph derecesi ise 7,44 iken, suyun sıcaklığı 28 derece. Balıkların yaşaması için ise oksijen miktarı 3 olması gerekiyor”

Ülkü Mahalle Muhtarı Taner Bayrak, “Gördüğünüz gibi dünden bugüne fark eden tek şey ölen balık sayısının artması. Balık ölümleri devam ediyor. Kuraklık had safhada. Dün olduğu gibi bugün de Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi tankerlerini gönderdi. Havadan oksijenli su vermeye çalışıyoruz. Kokudan da fark ettiğiniz gibi ölümler artıyor. Su iyice bitti ve bu balık ölümlerinin de devamı gelecek. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım, yoksa burada su kalmayacak. Balıkçıl kuşlar ölmek üzere olan balıkları topluyor. Şu an yapılması birinci öncelikli şey bu ölü balıkların buradan kaldırılmasıdır” dedi.

“Göletin üst tarafından 5-6 metre derinliğinde bir yer kazmışlar orada hala su motor çalışıyor” diyerek sözlerini sürdüren Bayrak, “Biz bu durumu yetkililere bildirdik. Gerekli işlemler yapılacaktır. Suyun bitmesine rağmen hala bazıları göletten su çekmeye devam ediyor” diye konuştu.

Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk