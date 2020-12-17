Bursa'da çiftlik alevlere teslim oldu...15 büyükbaş kurtarılamadı

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesindeki Kayapalı Kardeşler Çiftliğinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, neden çıktığı bilinmeyen alevler, ilk olarak samanlığı sardı. Samanların kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen alevler, ahırlara doğru ilerledi. Ahırlardaki hayvanlar, çiftlik sahibi ve çalışanları tarafından dışarı çıkarılırken, 15 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. 50'nin üzerinde hayvan ise canlı olarak kurtarıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 10'a yakın araç ve bir çok ekip, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenenlere ise 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde müdahale etti.

Hayvanların bir çoğunu son anda kurtaran çiftlik sahibi göz yaşlarını tutamazken, 1 tane büyükbaş ise telef olmaması için çalışanlar tarafından kesildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Gökay Başdan

