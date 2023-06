Bursa'da çocuk oyun grubu üreten fabrikada büyük yangın

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi Kırmızı Cadde üzerindeki Starpark isimli fabrikada 22.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çocuk oyun grubu ve lunapark imal edilen fabrikadaki hammaddeler polyester ve kauçuk olduğu için alevler kısa sürede büyüdü. Sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 30 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.

Yangın 1,5 saatlik çalışmayla kısmen kontrol altına alınırken, dumanlardan etkilenen bazı itfaiyecilere 112 ekipleri müdahale etti. Bazı itfaiyecilere de ayran ikram edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine gelerek itfaiyenin yöneticilerinden bilgi aldı. Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ve ailesi de yangını endişeli gözlerle izledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin tankerleri de itfaiye ekiplerine su takviyesi yaptılar.

Yangının yan taraftaki kimyasal üretim yapan büyük fabrikaya sıçramaması da büyük bir faciayı önledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, "Saat 22.10 civarı yangın başlamış ve bize ihbar edilmiş. Birkaç dakika içerisinde arkadaşlar burada oldular. Yakın noktada oldukları için. Şu an tüm araçlarla müdahale ediliyor. Hızlı müdahale olduğu için bitişiğindeki fabrikalara sıçrama tehlikesi şu an yok. Yani lokal anlamda konuyu çözümleyebilmek adına arkadaşlarımızın gayreti var. Büyük geçmiş olsun. Çok eski bir fabrika değil. On dört on beş senelik fabrika. Lunapark oyun yani çocuk oyun grupları üreten lunapark malzemeleri üreten bir fabrikamız. Star Park olarak üretim yapıyor. Türkiye'nin dört bir tarafına hatta yurt dışına da ürün satan bir fabrikamız. Bildiğimiz ve tanıdığımızda bir abimizin fabrikası. Şimdi gerekli müdahaleler yapılıyor" dedi. Yanan fabrika ve gökyüzüne yükselen siyah dumanlar ise dron ile havadan görüntülendi.

Abdullah Çibir - Samet Doğru - Ahmet Burak Öztürk

