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Bursa'da çocuk parkında inanılmaz kaza

Bursa'da çocuk parkında inanılmaz kaza
Bursa'da çocuk parkında inanılmaz kaza

Bursa'da parkta oynarken demir oyuncağa sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bursa'da çocuk parkında inanılmaz kaza - Tıkla İzle

Olay merkez Osmangazi ilçesi, Nilüferköy Mahallesinde meydana geldi. Mahalle parkına giden ve bir oyuncağa tırmandığı sırada ayağı kayan M.A.T (9), sarmal şeklindeki demir oyuncağın içine sıkıştı.

Ablası K.T. ve çevredeki vatandaşlar, sıkışan M.A.T'yi tüm uğraşlara rağmen bulunduğu yerden çıkarmakta başarılı olamadı. Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, demir oyuncağı parça parça keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.


Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan M.A.T, ailesine teslim edildi.

Ali Kamur-Barış Yalım
 

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