Bursa'da Cuma namazında silahlı saldırı

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Camiinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan şüpheli A.İ. (17) Cuma namazını kılmak için camiye gelen Cafer Aydın'ı (65) cami çıkışında beklemeye başladı. Camiden çıktığı sırada belinden çıkardığı tabancayla altı el ateş etti. Mermiler Aydın'ın bacağına ve göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Aydın olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi aciline kaldırıldı.

Hakan Gönül

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