Bursa'da dehşet: Eski eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Olay, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 1 buçuk yıl önce ayrıldığı Sedat Zeynep Ç.'nin baba evini basan Yusuf K. konuşmak istedi. Eski eşinin görüşmek istememesi üzerine tartışma büyüdü. Yusuf K. tabancasıyla 10 el ateş ederken, Seda Zeynep Ç.'yi kurtarmak isteyen arkadaşı Nesrin S. bacağından vurularak yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Nesrin S. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturmalarına devam ediyor.

İLGİLİ HABER Mardin'de bir kişinin öldüğü kavganın dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı

İLGİLİ HABER Silahla dehşet saçmıştı... Nefes kesen operasyonla böyle yakalandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.