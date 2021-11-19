Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsa ait olduğu düşünülen ceset, Bursa'nın Gemlik ilçesi Karsak Deresi kenarında bulundu.

Dere kenarında parçalanmış olarak bulunan cesedin, 4 ay önce atıldığı söylenen yerden 100 metre ileride bulunduğu öğrenildi.

Karamürsel'de tersanede çalışan S. D.'nin kaybolması ile alakalı 3 kişi tutuklanırken, ceset arama çalışmaları da devam ediyordu.

Zanlılar, cesedi Karsak'a attıklarını söylemişti. Bulunan ceset savcılık incelemesinin ardından Adlî Tıp Kurumuna gönderildi.

Hurşit Topal

