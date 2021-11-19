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Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Karsak deresi kenarında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsa ait olduğu düşünülen ceset, Bursa'nın Gemlik ilçesi Karsak Deresi kenarında bulundu.

Dere kenarında parçalanmış olarak bulunan cesedin, 4 ay önce atıldığı söylenen yerden 100 metre ileride bulunduğu öğrenildi.

Karamürsel'de tersanede çalışan S. D.'nin kaybolması ile alakalı 3 kişi tutuklanırken, ceset arama çalışmaları da devam ediyordu.

Zanlılar, cesedi Karsak'a attıklarını söylemişti. Bulunan ceset savcılık incelemesinin ardından Adlî Tıp Kurumuna gönderildi.

Hurşit Topal
 

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