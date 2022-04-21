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Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı ‘'bölge'' kavgası

Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı ‘'bölge'' kavgası
Bursa'da dilencilerin tekme tokatlı ‘'bölge'' kavgası

Bursa’da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi

Bursa’da dilencilerin tekme tokatlı ‘’bölge’’ kavgası - Tıkla İzle

Bursa'da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci ''bu bölge benim'' diyerek tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine acımadan vurdular. Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken. kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

Ahmet Berke Erdal - Ali Kamur
 

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