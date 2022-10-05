Bursa'da dilencinin zabıtaya direnme anları kamerada

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle halk pazarının kurulduğu günlerde dilenmeye gelen dilencilerle mücadeleye devam ediyor. Gemlik Belediyesi whatsapp hattına gelen ihbarda Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 2. Aralık Sokak'ta başka bir bölgeden dilenmek için Gemlik'e gelen ve yanındaki çocuğu kullanarak halkın duygularını istismar etmeye çalışan yabancı uyruklu şahıs bildirildi. 4 yaşındaki bebeği ve bebek arabasıyla dilenen 30 yaşlarındaki şahsa zabıta ekipleri müdahale etmek istedi. Bunun üzerine zabıtaya direnen ve ceketinin cebinde bulunan bıçağı çıkarmaya çalışan şahıs, ekiplerin erken müdahalesi sonucu herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmeden durdurularak polis ekiplerine haber verildi.

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