İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da dilencinin zabıtaya direnme anları kamerada

Bursa'da dilencinin zabıtaya direnme anları kamerada
Bursa'da dilencinin zabıtaya direnme anları kamerada

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bebeği ve bebek arabasıyla dilencilik yapan yabancı uyruklu şahıs zabıta ekiplerine direndi. Bursa'dan dilenmek için özel otomobiliyle Gemlik'e geldiği belirlenen şahsın üzerinden 500 lira ve bıçak çıktı.

Bursa'da dilencinin zabıtaya direnme anları kamerada - Tıkla İzle

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle halk pazarının kurulduğu günlerde dilenmeye gelen dilencilerle mücadeleye devam ediyor. Gemlik Belediyesi whatsapp hattına gelen ihbarda Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 2. Aralık Sokak'ta başka bir bölgeden dilenmek için Gemlik'e gelen ve yanındaki çocuğu kullanarak halkın duygularını istismar etmeye çalışan yabancı uyruklu şahıs bildirildi. 4 yaşındaki bebeği ve bebek arabasıyla dilenen 30 yaşlarındaki şahsa zabıta ekipleri müdahale etmek istedi. Bunun üzerine zabıtaya direnen ve ceketinin cebinde bulunan bıçağı çıkarmaya çalışan şahıs, ekiplerin erken müdahalesi sonucu herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmeden durdurularak polis ekiplerine haber verildi.

İLGİLİ HABER
Yalovada dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı
İLGİLİ HABER
Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti
İLGİLİ HABER
Çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan dilenciler böyle yakalandı Çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan dilenciler böyle yakalandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.