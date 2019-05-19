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Bursa'da doğalgaz sızıntısı caddeyi trafiğe kapattırdı

Bursa'da doğalgaz sızıntısı caddeyi trafiğe kapattırdı
Bursa'da doğalgaz sızıntısı caddeyi trafiğe kapattırdı

Bursa’da yol yapım çalışması sırasında zarar gören doğal gaz borusundan sızan yoğun gaz paniğe neden oldu. Sızıntının yaşandığı cadde boydan boya trafiğe kapatılırken gaz sızıntısının yaşandığı bölgede tehlikeye aldırış etmeden ATM'den para çekmeye çalışan vatandaşlar şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Osmangazi ilçesi Kükürtlü caddesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki yol yapım çalışması sırasında iş makinesinin ana doğalgaz borusunu delmesi üzerine etrafa şiddetli şekilde gaz yayılmaya başladı. Sızıntının çok yoğun olması üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis araçlarından yapılan uyarılarda vatandaşlar hem uzaklaştırıldı hem de patlamaya karşı uyarıldı. Sızıntının yaşandığı alandaki bazı binalar tahliye edildi. Bu sırada yoğun gaza rağmen iki vatandaş bankamatikten paralarını çekmeye devam etti. Polis ekipleri sızıntıyla ilgili soruşturma başlatırken, gazın kesilmesi için ilgili birime de haber verildiği öğrenildi.  

Hakan Gönül - Fatih Çapkın
 

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