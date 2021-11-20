Bursa'da doktoru vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Olay, İznik ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz çarşamba akşamı meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, evinin kapısında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 2 bacağından vurulan Deniz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan kaçtı. Deniz, ifadesinde evine hırsız girdiğini, kendisiyle karşılaşınca panikle boğuşmaya başladıklarını ve silahla ateş ettiğini ifadesinde söylemişti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Deniz'i yaralayan kişinin hırsız olamadığını aralarında eski bir konudan dolayı husumet bulunan 35 yaşında Mesut Ş.'nin saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti. Gemi adamlık yaptığını öğrenilen Mesut Ş., bugün İstanbul'da bir gemi ile göreve gitmek üzereyken, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen Mesut Ş., susma hakkını kullanarak, husumet sebebiyle yaşandığını söyledi. Mesut Ş. daha sonra adliyeye sevk edildi.

İlkay Altay - Mehmet Buldu