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Bursa'da dönerci dükkanı alev alev yandı

Bursa'da dönerci dükkanı alev alev yandı
Bursa'da dönerci dükkanı alev alev yandı

Bursa'da bir döner dükkanında yangın çıktı. Dönerci dükkanı alev alev yanarken, dükkan sahipleri iş yerindeki eşyalarını kurtarma anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi'nde bulunan bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı iş yerini tamamen sardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, iş yeri çalışanları dükkandaki eşyaları can havliyle kaçırmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alev alev yandı, çalışanlar eşyaları böyle kaçırdı

Kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini saran yangın çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar yangını korku dolu gözlerle izlerken, iş yeri çalışanları canlarını hiçe sayarak eşyaları kaçırmaya çalıştı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o görüntülerde, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Fatih Çapkın - Abdullah Uğur

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