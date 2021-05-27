Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Orhangazi ilçe merkezli olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa genelinde 8 kişi yakalanıp gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde drone ve narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 150 gram Metamfetamin, 50 gram bonzai, 50 gram esrar, 10 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 8 kişi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Ali Kamur

