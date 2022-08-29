Bursa'da düğün konvoyunda ölümüne bahşiş mücadelesi

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin arabasının önünü kırmızı ışıklarda kesen çocukların ölümüne zarf mücadelesi, izleyenlerin tepkisini çekti. 5-10 lira bahşiş için kendi canlarını tehlikeye atan çocuklar düğün sahiplerini bezdirdi.

Öte yandan bir diğer görüntüde ise düğün konvoyundakiler yolu keserek silahla havaya ateş açtı.

Polis ekipleri ihbarlar üzerine kavşaklarda tedbir alırken, tehlike saçan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Abdullah Uğur-Ali Kamur

