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Bursa'da dün yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da dün yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da dün yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın Mudanya ve Gemlik ilçelerinde dün etkili olan ve birçok noktada baskınlara sebebiyet veren selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde caddeler dere yatağına dönerken araçların da yollarda güçlükle ilerleyebildiği görülüyor.

Bursa'da dün yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılar sonrası sağanak Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde dün öğlen saatlerinde baskınlarına neden oldu. İlçelerde birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken su birikintileri sebebiyle araçlar da yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Buski, İtfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu. İlçelerde herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dün yaşanan ve Mudanya ile Gemliği vuran sağanağın sebep olduğu selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sağanakla birlikte gelen selin mahallelide yaşattığı panik ve karayolunda güçlükle ilerlemeye çalışan otobüsteki yolcuların diyalogları kameraya yansıyor.

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