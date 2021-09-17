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Bursa'da duvara çarparak kaza yaptı, kız arkadaşını bırakarak yaralı halde kaçtı

Bursa'da duvara çarparak kaza yaptı, kız arkadaşını bırakarak yaralı halde kaçtı
Bursa'da duvara çarparak kaza yaptı, kız arkadaşını bırakarak yaralı halde kaçtı

Bursa'da virajı alamayan cip köprü duvarına çarptı. Kazada şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü ve kız arkadaşı yaralandı. Yaralı sürücü ise kız arkadaşını bırakarak kaçtı.

Kaza; 02.00 sıralarında İznik Adapazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adapazarı'ndan İznik istikametine giden 14 AG 480 plakalı cip, virajı alamayarak duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle cipte bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayşem Tuğçe G. (29) ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri cip sürücüsünü olay yerinde bulamadı. Cip kullanılmaz hale gelirken ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

İlkay Altay - Mehmet Buldu
 

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