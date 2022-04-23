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Bursa'da duygu tacirlerine zabıta operasyonu

Bursa'da duygu tacirlerine zabıta operasyonu
Bursa'da duygu tacirlerine zabıta operasyonu

Bursa'da vatandaşların duygularıyla oynayıp para dilenen kişilere yönelik Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Zabıtaları gören kadın dilenci önce yalvardı sonra arkasına bakmadan kaçtı. O anlar kameraya yansıdı. Bir araçla topluca şehir merkezinde bazı noktalara servis edilen dilenciler de vatandaşlarca görüntülendi.

Bursa'da duygu tacirlerine zabıta operasyonu - Tıkla İzle

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde bulunan Yeşil Camide dilencilerin olduğu ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti.

Cami kapısında çocuklarıyla dilenen kadın direnip çığlık atarak vatandaşlardan yardım istedi. Zabıta ekiplerinin operasyonu karşısında kadın arkasına bakmadan kaçmaya başladı.

Diğer yandan otomobille belirli noktaya gelerek dilenmek için kullandıkları aksesuarları alarak dilenmeye hazırlanan şüphelilerin o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Zabıta ve polis ekipleri kesinlikle şehirde dilencilere ve duygu sömürüsü yapan kişilere izin verilmeyeceğini açıkladılar

Hakan Gönül - Ali Kamur
 

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