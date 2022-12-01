Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden kalkan eğitim uçağı, saat 15.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü. Bacaların yanına düşen eğitim uçağında pilot ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİ CANBOLAT 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelip ekiplerden bilgi aldı. Polis ekipleri kaza bölgesini emniyet şeridiyle çevirirken, herhangi başka bir yaralının olmadığı kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim uçağının Sakarya Pamukova'dan kalkış yaptığını, ineceği nokta konusunda net bir bilgi olmadığını ifade ederek, "Malesef eğitim uçağı Ovaakça Çevrim santrali yakınlarında düştü. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi uçaktan fırlayarak bir kişi de uçağın yanmasından dolayı hayatını kaybetti. Başka yaralı söz konusu değil. Bursa'da sisli ve yağmurlu bir hava durumu hakimdi. İtfaiye ekiplerimiz ihbardan çok kısa sürede olay yerine ulaştı" dedi. Aktaş, uçağın kesin düşüş sebebinin yapılacak inceleme ve araştırmanın ardından netlik kazanacağını açıkladı.

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