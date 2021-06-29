Bursa'da eğitim uçağı havalimanı yerine meyve bahçesine indi: 2 yaralı

Olay saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

Cesna 172 tipi eğitim uçağı, Çeltik Mahallesi'nde bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında biri kadın iki kişi hafif şekilde yaralandı. Uçağın bölgedeki yerleşim birimlerine çarpmaması büyük bir faciayı önledi.

Olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, uçakta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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Hakan Gönül - Ali Kamur

