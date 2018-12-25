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Bursa'da eğitime kar engeli! Bursa'da 26 Aralık okullar tatil mi?

Bursa'da eğitime kar engeli! Bursa'da 26 Aralık okullar tatil mi?
Bursa'da eğitime kar engeli! Bursa'da 26 Aralık okullar tatil mi?

Bursa’nın dağ ilçeleri Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkezde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken, dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.
Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi.
Orhaneli'de ise eğitime devam edileceği bildirildi.  

Ali Erdem

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