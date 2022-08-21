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Bursa'da eğlence çıkışı ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da eğlence çıkışı ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da eğlence çıkışı ortalık savaş alanına döndü

Bursa’da eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında çıkan kavga anı kameralara yansıdı.

Bursa’da eğlence çıkışı ortalık savaş alanına döndü - Tıkla İzle

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenmek için gittikleri mekan çıkışında Nehlisan E. ve Pelin E. ile 7 kişilik bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık savaş alanına döndü. Tarafların kavgasını ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri ayırırken taraflar polis merkezine götürüldü. Kavga anları ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Ali Kamur - Abdullah Uğur
 

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