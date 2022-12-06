Bursa'da ev alev alev yandı..Komşusu film izler gibi izledi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken; bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Evde bulunan bir oda alev alev yanarken üst katta oturan kişi ise yangını camdan seyretti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Uğur



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