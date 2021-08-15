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Bursa'da ev sahibi-kiracı arasında kavga

Bursa'da ev sahibi-kiracı arasında kavga
Bursa'da ev sahibi-kiracı arasında kavga

Bursa’da ev sahibi ve kiracı arasında kavgaya akrabaların da karışması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Bursa’da ev sahibi-kiracı arasında kavga - Tıkla İzle

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi ile kiracı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmaya akrabaların da karışması üzerine olay giderek büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kalabalıklaşan grubu ayırmakta zorlanırken destek ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte kavga son buldu. Olayla ilgili taraflar gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ahmet Berke Erdal - Abdullah Uğur

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