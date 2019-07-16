Bursa'da evleri yanan aile ölümden döndü

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde Hüseyin Kayıkçı'ya (80) ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, evdeki bazanın ve yatakların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen aile fertlerinden 3'ü fenalaştı. Saçlarında yanıklar oluşan Hüseyin Kayıkçı (80) ve dumandan zehirlenen Oğuz Kayıkçı (17) sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile fertlerinden ikisi ise 112 ekiplerince olay yerinde müşahede altına alındı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri olayı itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdiklerini belirterek, ‘'Terasta otururken önce yukarı çıkan dumanları gördük ve aşağıya indik. Yangın muhtemelen mutfaktan çıktı. Her taraf dumandı, pek bir şey göremedik. Önce itfaiyeyi aradık. Ardından itfaiye ekipleri gelene kadar, kısa süre yangına hortumla müdahale ettik'' dedi.

Kayıkçı ailesinin yaşadığı evde meydana gelen yangın, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen yangında can kaybı yaşanmadı. Sokağa dökülen mahalle sakinleri ise olayı endişeli gözlerle izlediler. Evin bir bölümü ise kullanılamaz hale geldi.

Ahmet Durmaz