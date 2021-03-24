Bursa'da fabrika yangını...Milyon değerindeki malzemeler küle döndü

Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bağlı Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir fabrikada gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgede şiddetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın yanında bulunan 3 fabrikaya da sıçradı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyürken, fabrikadaki malzemeler yangını alev topuna çevirdi. Yangına çok sayıda itfaiye aracı ve 50'e yakın itfaiye eri müdahale ederken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken milyon değerindeki malzemeler küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Seyfettin Aras

