Bursa'da fabrika yangınının ardından hayati uyarı

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren Karesi tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler yangını kontrol altına almaya çalışırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangında fabrikada zaman zaman patlamaların yaşandığı görüldü. Yayılan siyah dumanlar gökyüzünün rengini değiştirirken, Nilüfer Belediyesi hava kirliliğinin ileri derecede arttığını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ekipler yangına müdahale için canhıraş çalışırken alevlerin büyümesi ve fabrikanın tamamını sarması üzerine çevre illerden destek istendi. Bölgede AFAD tarafından koordinasyon merkezi kurulurken, 440'tan fazla itfaiye personeli, 120 arama kurtarma personeli, 35 AFAD personeli ile 100'den fazla itfaiye aracı ve tanker ile çalışmalar sürdürüyor. Çalışmalara destek için İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Kütahya'dan ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangın gece boyunca sürdü. Polyestek iplik dolu fabrikada zaman zaman patlama ve çökmeler yaşandığı için itfaiye ekipleri içeriye girmiyor. Hem merdivenli araçla ve karadan yangına müdahale ediliyor. 18 saat geçmesine rağmen fabrikadan gri dumanlar yükseliyor. Yangının kontrol altına alındığı, depo kısmında zaman zaman yangının etkili olduğu bu sebeple gökyüzüne gri dumanların ulaştığı ifade ediliyor.

Diğer yandan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. O anlar dron ile havadan görüntülendi. Fabrikanın yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün de olay yerine gelerek çalışmalara katıldığı öğrenildi.

Nilüfer Belediyesi meydana gelen hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara uyarı da bulundu. Nilüfer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde başlayan büyük yangının civara yayılmaması ve can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Ancak hava kirliliği izleme istasyonumuzdan aldığımız verilere göre, yangının bulunduğu ve yayıldığı çevrede, başta partikül maddeler olmak üzere hava kirleticileri miktarında artış görülmüştür. Halk sağlığı açısından bakıldığında partikül maddeye (PM) maruz kalmak, h-klar ve yaşlılar gibi risk grubunda olanların, kirliliğin yoğun olduğu bölgede açık havada bulunmaktan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ederiz" denildi.

Ahmet Burak Öztürk - Hakan Gönül



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