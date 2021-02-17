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Bursa'da fabrikada devrilen makinenin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa'da fabrikada devrilen makinenin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Bursa'da fabrikada devrilen makinenin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa'da makinenin altında kalan fabrika işçisi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minareli Çavuş Mahallesi 315. Sokak'taki metal üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan T. (40), üretimde kullanılan makinelerden birinin devrilmesiyle ağır yaralandı. Çalışma arkadaşları durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Serkan T'nin makinenin altında yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Sercan T.'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gökay Başdan
 

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