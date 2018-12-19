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Bursa'da faciadan dönüldü! Aniden alev aldı

Bursa'da faciadan dönüldü! Aniden alev aldı
Bursa'da faciadan dönüldü! Aniden alev aldı

Bursa’da cadde üzerinde ilerleyen bir otomobilin motoru aniden alev aldı, neden çıktığı belli olmayan yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bursa’da faciadan dönüldü! Aniden alev aldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz cumartesi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Gazcılar Caddesi üzerinde hareket halinde olan 16 ACM 029 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangının dakikalar içinde büyümesi üzerine araç alev topuna döndü. 

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde aracın arkasına yanaşan başka bir araç yanmaktan son anda kurtulurken, yangını fark eden sürücü ve yolcular hemen aracı terk etti. Aracın arka tarafında çıkan yangını çevredeki bir esnaf bidonla su dökerek söndürse de aracın ön tarafında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına hortumla su tutan ve yangın tüpüyle müdahale eden esnaf aracın tamamen yanmasını önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.  

Zafer Peker
 

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