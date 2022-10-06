Bursa'da facianın teğet geçtiği anlar kameralarda

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü yola düşen koliyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Ardından dengesini kaybeden sürücü, yere düşerek yanında seyreden kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O anlar ise arkasında seyreden bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk - Süleyman Aydın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.